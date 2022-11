Se revela tráiler de The Dark Pictures Anthology: Directive 8020

Los creadores de Until Dawn y The Quarry parecen no cansarse de lanzar videojuegos de corte cinematográfico, aquellos que apuestan por la toma de decisiones y la salvación de un grupo de personajes. Y ahora, estarán lanzando un nuevo videojuego esta misma semana The Dark Pictures Antohology: The Devil in Me, pero este no es el único juego preparado.

Si bien el juego más nuevo aún no pisa el mercado para cuando se escribe esta nota, confirman que también está en desarrollo Directive 8020, esto mediante un teaser que deja bastantes preguntas a los usuarios fanáticos del terror. Y por lo que se ve en el video compartido, el juego podría tener mucho parecido con ni más ni menos que Dead Space en cuanto a escenario.

Chécalo aquí:

Vale la pena mencionar, que este video no fue liberado tal cual por la propia Bandai Namco, sino que es compartido por un usuario que aparentemente ya terminó la historia de The Devil In Me. Siendo así la captura una especie de escena post créditos, dejando en claro que la antología aún está lejos de terminarse, con un juego que seguro veremos en el 2023.

Recuerda que el título más nuevo sale el 18 de noviembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Youtube