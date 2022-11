Final Fantasy XVI es uno de los juegos más esperados de 2023. Aunque por el momento solo se habla de un lanzamiento para PlayStation 5, el día de hoy se ha revelado cuánto tiempo durará la exclusividad de esta entrega en la consola de Sony, y no será tanto como se esperaba.

Por medio de un nuevo comercial enfocado en algunas de las características del PS5, tuvimos un pequeño vistazo a Final Fantasy XVI. Si bien no se mostró algún material nuevo, llamó mucho la atención el hecho de que aquí se menciona que el título solo tendrá una exclusividad de seis meses en PS5.

Enter new worlds and immerse your senses with stunning visuals, 3D Audio, haptic feedback, and adaptive triggers from the DualSense Wireless Controller on the PS5 pic.twitter.com/FIuqGjDZy4

