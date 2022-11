El desarrollo de Final Fantasy XVI estaría casi terminado

Por mucho, uno de los videojuegos que se esperan con entusiasmo el próximo año es Final Fantasy XVI, mismo que ha mostrado algunos adelantos hace un par de días, eso mediante un nuevo tráiler. Y ahora, en una exclusiva de la revista japonesa, Famitsu, se detalla que la fecha de lanzamiento oficial para el videojuego estaría a nada de anunciarse a nivel mundial.

Primero que nada, mencionan que el desarrollo del videojuego está aproximadamente a su 95%, eso significa que los encargados ya podrían tener una fecha concreta, más allá de el verano de 2023. Ante esto el medio menciona que hay dos hipótesis sobre su anuncio oficial, el primero durante The Game Awards, o el 18 de diciembre con el aniversario de la franquicia.

Hace no mucho tiempo atrás el productor del juego mencionó que el desarrollo corre de manera positiva, eso apostaría por tener una de las entregas más distintas en la historia de la marca. Mucho se sabe que la franquicia siempre ha sido de rol por turnos, pero esto se ha roto con la entrega número 15 y con la 16 parece que la acción va a estar mucho más presente.

Sin embargo, con juegos como Stranger of Paradise en el mercado, es probable que la acción de este nuevo lanzamiento no vaya por el lado de querer replicar las mecánicas de Dark Souls en un Final Fantasy. Por ahora, es una incertidumbre el lanzamiento del juego, pero muchos llegan a pensar que no va pasar de este año para que nos revelen su fecha.

Vía: Famitsu