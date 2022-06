Se revela la ventana de estreno para la segunda temporada de Record of Ragnarok

Uno de los mejores anime que hizo su debut fue Record of Ragnarok, el cual cautivó a los seguidores de una manera bastante concisa, esto gracias a una historia atrapante y personajes consolidados. En 2021 al final de la primera temporada se dejó una clara pista de la producción de una segunda, y ahora se ha soltado la ventana oficial para el estreno.

La cuenta oficial de Twitter del programa ha anunciado oficialmente que la temporada 2 llegará a Netflix en algún momento de 2023. Si bien, hay una ventana de lanzamiento vaga para, los fanáticos tienen una mejor idea de qué esperar de los nuevos episodios con un póster. El cual refleja los próximos enfrentamientos que los personajes deberán superar.

Chécalo aquí:

Para los que no conozcan la premisa de Record of Ragnarok, esta es su sinopsis:

¡Esta serie de manga mega popular con más de 6 millones de copias impresas finalmente recibe una adaptación de anime! Representantes de toda la historia humana se enfrentan a las deidades del mundo en 13 batallas uno a uno, ¡y el destino de la humanidad está en juego! Quién trajo este mundo a la pantalla es Graphinica, el estudio de animación detrás de Juni Taisen: Zodiac War y Hello World , que ha representado muchas feroces batallas 3D CG en anime como Blade of the Immortal, Promare y Girls und Panzer.