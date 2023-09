Se reportan despidos masivos en Epic Games

Las empresas de videojuegos no están descartadas de pasar por malos momentos monetarios, puesto que podrían no llegar los números esperados en cuanto a venta de sus títulos o en algunos otros casos, que las microtransacciones ya no generen lo suficiente como para seguir estables. Eso es algo que aparentemente está pasando con Epic Games, quienes van a despedir a gran parte de su plantel que no es 100% esencial.

Según lo mencionado por Bloomberg, los creadores de Fortnite están despidiendo al 16 por ciento de su fuerza laboral actual. Y eso se traduce a que casi 900 personas estarán perdiendo el trabajo dentro de los próximos días del año. Información que se ha repartido la noticia mediante una noticia general en un memorándum, esto para que los empleados tomen precauciones y vayan preparando su posible despido.

Esto diría el comunicado:

Desde hace un tiempo, hemos estado gastando mucho más dinero del que ganamos. Durante mucho tiempo he sido optimista de que podríamos impulsar esta transición sin despidos, pero en retrospectiva veo que esto no era realista.

A esto se suman las cuestiones de si se van a dar o no indemnizaciones, según lo dicho por Jason Schreier:

Los empleados despedidos de Epic recibirán seis meses de indemnización y beneficios de salud. También una reunión general se llevará a cabo en breve.

Algo que se debe comentar, es el hecho de que Fortnite sigue generando cifras aceptables para cualquier otra empresa, pero Epic Games menciona que necesitan más crecimiento y no es sustentable contando con tantos empleados de por medio. Razón por la cual no estarían en números verdes a pesar de algunas personas pueden pensar que sí.

Aquí algunos comentarios que ha dado Tim Sweeney, el director ejecutivo de Epic, al medio Kotaku:

Decir adiós a las personas que ayudaron a construir Epic es una experiencia terrible para todos. El consuelo es que contamos con los fondos adecuados para apoyar a los empleados despedidos: ofrecemos un paquete de indemnización que incluye seis meses de salario base y, en EE. UU., Canadá y Brasil, seis meses de atención médica pagada por Epic.

Por ahora, será el primer paso hacia el mensaje doloroso con los empleados.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Es raro que digan que le está yendo mal de alguna manera a Epic Games, pues Fortnite parece más sólido que nunca, aunque sí, su relevancia es algo menor en comparación a otros momentos. Tal vez debería darse un cambio mucho mayor.