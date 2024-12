Se lanza actualización para PS5 con temas del 30 aniversario

Sony ha lanzado una actualización especial para PS5 .Esta permite a los jugadores personalizar su consola con elementos nostálgicos de generaciones anteriores, incluyendo una secuencia de arranque que imita la icónica introducción de la PS1, la cual seguramente será la preferible por parte de los usuarios.

Por tiempo limitado, los jugadores podrán ajustar el diseño visual y auditivo de la consola con temas inspirados en las PS1, PS2, PS3, PS4 y el modelo estándar de PS5, además de un tema exclusivo del aniversario. Estas modificaciones personalizan la pantalla de inicio y otras áreas clave del sistema, llevando a los jugadores a revivir la estética clásica de su generación favorita de la marca.

YOOO A NEW UPDATE FOR THE PS5 BRINGS BACK THE ORIGINAL PS1 BOOT UP SCREEN FOR THE 30TH ANNIVERSARY

You can also customize the home screen to have design and sound effects that reflect the PS1, PS2, PS3 or PS4! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3W9cVRmPWd

— Radec (@realradec) December 2, 2024