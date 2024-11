Kadokawa confirma intención de Sony por comprarlos

El día de ayer surgió un reporte en donde se mencionaba que Sony estaba pensado en comprar Kadokawa Corporation, empresa dueña de estudios como FromSoftware y Acquire. Ahora, hace unos momentos, Kadokawa confirmó esta información, aunque actualmente se desconoce si esta adquisición se hará una realidad o no.

Por medio de un comunicado, Kadokawa Corporation confirmó la intención de Sony de adquirir la compañía japonesa. Esto no solo significaría que los responsables de PlayStation pasarían a ser dueños de estudios como FromSoftware, sino que expandiría su alcance en el mercado de anime. Esto fue lo que comentó Kadokawa al respecto:

“Hay algunos artículos sobre la adquisición de Kadokawa Corporation (en adelante ‘La Compañía’) por Sony Group Inc. Sin embargo, esta información no ha sido anunciada por La Compañía. La Compañía ha recibido una carta inicial de intención de adquirir las acciones de La Compañía, pero no se ha tomado una decisión en este momento. Si hay algún hecho que debe anunciarse en el futuro, haremos un anuncio de manera oportuna y apropiada”.