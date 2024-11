Nueva información de Metroid Prime 4 en camino

Después de años de silencio, en el verano de este año, Nintendo por fin compartió información sobre Metroid Prime 4: Beyond, confirmando una ventana de lanzamiento de 2025. Lamentablemente, no hemos tenido más detalles desde entonces. Sin embargo, una reciente actualización en el sitio oficial de Metroid insinúa que esto cambiará dentro de poco.

Recientemente, el sitio oficial de Metroid recibió una actualización agregando una sección específica para Metroid Prime 4: Beyond. Aunque por el momento solo podemos encontrar el más reciente tráiler del juego aquí, muchos han tomado esto como una señal de que en un futuro no tan lejano tendremos más información sobre esta esperada entrega.

Pese a que no hay información concreta actualmente, se espera que Metroid Prime 4: Beyond tenga un nuevo tráiler durante The Game Awards 2024. Junto a esto, se especula que este mes se iba a llevar a cabo un Nintendo Direct, en donde información como Alarmo, la aplicación de Nintendo Music, y el port de Xenoblade Chronicles X a Switch iban a ser la estrellas. De esta forma, uno de los anuncios hubiera sido un nuevo tráiler de la siguiente aventura de Samus Aran, algo que podría suceder en cualquier momento.

Por el momento, Nintendo no ha compartido más información sobre Metroid Prime 4: Beyond, pero considerando que esta entrega estará disponible en el 2025, esto quiere decir que, sí o sí, el próximo año tendremos más detalles sobre esta entrega, solo es cuestión de esperar. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, surge el prototipo inicial de Metroid Prime 2.

Nota del Autor:

Es muy probable que Metroid Prime 4: Beyond sea un título similar a Breath of the Wild, en el sentido de que estará disponible en el Switch y la nueva consola de Nintendo, algo que sería interesante ver en acción.

Vía: Nintendo