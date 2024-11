PlayStation confirma planes para Black Friday

El Black Friday se aproxima rápidamente, y múltiples compañías se están preparando para ofrecerle al público una serie de ofertas imperdibles. Una de estas es PlayStation, quienes por fin han revelado parte de sus planes para este evento, algo que comenzará en solo unos días.

Aunque el Black Friday se llevará a cabo el 29 de noviembre, PlayStation no piensa esperar, y las ofertas especiales de la compañía comenzarán el próximo 22 de noviembre, y terminarán el 2 de diciembre. Durante este periodo, podremos disfrutar de una serie de descuentos y rebajas en juegos, accesorios y en suscripciones a PlayStation Plus, tanto en tiendas third party, así como en los sitios oficiales de la compañía.

En el caso de PlayStation Direct, se han confirmado descuentos para el Fortnite Cobalt Star Bundle, PlayStation VR2, controles Dualsense, auriculares Pulse Elite y Pulse Explore, cubiertas de consola PS5 y títulos seleccionados de PS5, PS4 y PC. De igual forma, los jugadores que se unen a PlayStation Plus durante la promoción del Black Friday pueden ahorrar un 25% en su membresía Essential de un año, mientras que las actualizaciones a las categorías de Extra y Premium tienen un descuento del 30%.

Aunque la compañía no lo menciona, es seguro que en la PlayStation Store también veamos una serie de descuentos y rebajas en juegos digitales, dándole la oportunidad al público de disfrutar de algunos de los mejores títulos de los últimos años en el PS5 y PS4.

Recuerda, las ofertas de PlayStation para el Black Friday se llevarán a cabo entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre. En temas relacionados, estos son los planes de Nintendo para el Black Friday. De igual forma, se confirman los planes de Sony por adquirir a la compañía de FromSoftware.

Nota del Autor:

Este siempre es un periodo que vale la pena aprovechar. Los descuentos son perfectos para que el público pueda disfrutar de algunos de los juegos que más han dado de qué hablar en los últimos años. No hay que perderse estas rebajas.

Vía: PlayStation