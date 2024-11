Nintendo confirma ofertas para el Black Friday

Aunque el Buen Fin ha llegado a su fin, a finales de este mes se llevará a cabo el Black Friday. Como sucede cada año, Nintendo aprovechará este evento para ofrecerle al público la oportunidad de conseguir juegos y consolas a precios reducidos. Ahora, la Gran N ha confirmado algunas de las ofertas que tendrán disponible en solo unas semanas.

De acuerdo con Business Wire, las ofertas de Nintendo para el Black Friday 2024 estarán disponibles en tiendas físicas y digitales. Si bien los descuentos que veremos en lugares como Walmart, Target y BestBuy en Estados Unidos no estarán disponibles en México y América Latina, las rebajas de la eShop probablemente sí las veamos en nuestra región.

Aquí podemos esperar después de $20 dólares en títulos seleccionados, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y hasta de $30 dólares en Super Mario Maker 2, Animal Crossing: New Horizons, Pikmin 4, Kirby and the Forgotten Land, Super Mario Odyssey y Pikmin 1 + 2. De igual forma, accesorios como los Joy-Con también tendrán una serie de descuentos.

Por si esto fuera poco, los paquetes de Nintendo Switch, los cuales incluyen algún juego como Mario Kart 8 Deluxe, también bajarán su precio en un 20% durante este periodo. Si bien las tiendas físicas tendrán que esperar hasta el Black Friday para comenzar sus rebajas, algunas ofertas digitales ya están disponibles a partir del día de hoy, 19 de noviembre, con más descuentos sumándose a la eShop conforme nos acerquemos al viernes.

Como ya lo mencionamos, algunas de estas ofertas serán exclusiva de Estados Unidos, pero un par, especialmente las digitales, seguramente llegarán a todo el mundo. Solo es cuestión de esperar. Te recordamos que el Black Friday 2024 se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre. En temas relacionados, Nintendo no descarta comprar más estudios en un futuro. De igual forma, hacker pierde demanda contra la Gran N.

Nota del Autor:

Este es el mejor periodo del año para aquellos que han dejado de lado muchos aspectos de los videojuegos en los últimos meses. Disfrutar de las mejores experiencias que podemos encontrar hoy en día en Switch es algo que todos deben de aprovechar.

Vía: Business Wire