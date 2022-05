Se ha confirmado nueva teoría de My Hero Academia

Gracias a que el manga de My Hero Academia se aproxima a su inevitable final, algunas de las teorías que los fans han tenido durante los últimos años se han confirmado. Desde la revelación del traidor de UA, pasando por la verdadera identidad de Dabi, hasta el misterio detrás del doctor que diagnosticó a Midoriya sin quirk en el primer episodio. Ahora, el más reciente capítulo del manga ha revelado nueva información sobre Hawks, algo que los fans habían especulado desde hace tiempo.

Durante el capítulo más reciente del manga de My Hero Academia, All for One reveló que Hawks utiliza prótesis para sus alas. Como recordarán, el héroe número dos de Japón se enfrentó a Dabi en un previo arco de la historia. El resultado de este enfrentamiento fue todo menos positivo, ya que el Hawks terminó sufriendo de quemaduras extremas en todo su cuerpo. De esta forma, muchos especularon que las alas del personaje se habían perdido.

Ahora, All for One ha confirmado parte de esto es cierto, ya que Hawks necesita de prótesis para poder volar y pelear, aunque aún es posible hacer uso de su habilidad de forma normal. Sin embargo, parece que este no es un gran inconveniente, porque Hawks ha sido capaz de darle el soporte necesario a Endeavor en su pelea contra este infame villano.

Con esta historia llegando a su final, esta seguramente no será la última gran revelación y teoría confirmada. Solo esperemos que la conclusión sea satisfactoria, y no vemos solo un par de páginas de desenlace.

Vía: Comicbook