Jefe de diseño de Halo Infinite deja 343 Industries

Desde su lanzamiento en el 2021, Halo Infinite ha seguido una constante de problemas, siendo la primera la ausencia de un multijugador local cooperativo para la campaña principal del título. A eso se le han sumado la falta de actualizaciones para el modo online. Y ahora, el jefe de diseño del videojuego ha decidido bajarse del barco de 343 Industries hace unos días.

El pasado 25 de mayo mediante su cuenta de Twitter personal, Jerry Hook menciona que su tiempo en el estudio de desarrollo se ha terminado, y al parecer todo ha concluido en buenos términos con la empresa. Pues menciona que fue un largo viaje dentro de la compañía, trabajando en múltiples proyectos y experiencias que le fueron satisfactorias.

Today marks my last day at 343i, Microsoft and Halo. This journey has been filled with creating new worlds, platforms and products from Xbox, Xbox Live to Halo. #Xbox #Halo #gamedev

— jerry hook (@hookscourt) May 25, 2022