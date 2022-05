En 2020 vimos el lanzamiento de un remake de Destroy All Humans! Junto a esto, en 2021 se confirmó que la secuela de este clásico ya estaba en desarrollo. Después de un año en silencio, hoy mismo se confirmó que Destroy All Humans 2: Reprobed estará disponible en consolas y PC a finales del próximo mes de agosto.

Destroy All Humans 2: Reprobed llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de agosto de 2022. Junto a esto, las pre-órdenes ya están disponibles. Si decides apartar tu copia hoy mismo, también recibirás acceso a Destroy All Humans: Clone Carnage, una aventura multiplayer que se puede jugar de entre dos jugadores en un solo lugar, o con cuatro personas en línea.

Destroy All Humans: Clone Carnage se puede conseguir de forma separada por $12.99 dólares el 30 de agosto, pero al apartar Destroy All Humans 2: Reprobed, tendrás acceso a este título hoy mismo. Considerando el periodo en el que nos encontramos, no sería descabellado pensar que en algunos de los eventos futuros veamos un nuevo tráiler de esta remasterización.

Recuerda, Destroy All Humans 2: Reprobed llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de agosto de 2022. Puedes conocer más sobre la serie de Destroy All Humans aquí.

Vía: THQ Nordic