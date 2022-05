Se confirma actualización de nueva generación para Assassin’s Creed Origins

Desde que llegaron al mercado las nuevas consolas, muchos videojuegos han dado un salto para las mismas, ofreciendo a los usuarios actualizaciones que dan una gran mejora de rendimiento en gráficos. Esto está pasando en estos momentos con Assassin’s Creed Origins, juego de Ubisoft que será parte de la nueva generación con un parche.

Mediante las redes sociales oficiales de la saga, se confirma que pronto nos va llegar una actualización para PS5 y Xbox Series X/S, la cual incluye una fluidez de 60 cuadros por segundo totalmente estables. La fecha de llegada será el próximo 2 junio en ambas plataformas. Por ahora, no se habla de un aumento de resolución o algo parecido.

You've been waiting, and now the winds of Egypt are calling….

Experience Assassin's Creed Origins in 60FPS – available for PS5 and Xbox Series consoles on June 2.#AssassinsCreed pic.twitter.com/SxxiyTROE0

