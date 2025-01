Se filtra nueva consola portátil de Lenovo

La nueva filtración sugiere que la empresa está trabajando en un nuevo dispositivo de juegos portátil que sigue los pasos de la Legion Go, pero con características mejoradas y un diseño que recuerda al popular sistema híbrido de Nintendo. Y que quizá podría tener un precio reducido para mercados más modestos.

El dispositivo mantendría los controles desmontables similares a los Joy-Con y un soporte integrado para mayor versatilidad. Según las imágenes filtradas por Evan Blass y compartidas por Tom Warren, esta nueva consola incluiría una pantalla OLED de 8,8 pulgadas, reemplazando el panel LCD IPS del modelo anterior.

Aquí las puedes ver:

second Lenovo Legion Go leak of the day. Lenovo’s larger Legion handheld is getting an OLED display and will keep the detachable Joy-Con like gamepads https://t.co/PAhnlyYcii

— Tom Warren (@tomwarren) December 13, 2024