The Witcher 4 tendrá una Ciri diferente a la ya conocida

Este año ha sido importante si hablamos de anuncios en el mundo de los videojuegos, y donde se cerró con broche de oro fue en The Game Awards, ceremonia en la cual CD Projekt Red nos deleitó con el primer avance del tan esperado The Witcher 4, donde aparentemente el personaje Ciri será la protagonista. Y dentro de este vistazo los fans notaron algo en particular, algo que le cambiaron a la hechicera que a algunos les molestó y a otros les vino sin pena ni gloria.

La empresa polaca ha confirmado que Ciara Berkeley será la encargada de dar vida a la chica en tan esperado título. La noticia fue revelada en respuesta a una consulta por parte de un medio de juegos, donde un representante del estudio aseguró que Berkeley, quien ya prestó su voz para el tráiler de presentación, también asumirá el rol en el juego completo.

El representante destacó las habilidades de la actriz, señalando que su interpretación vocal no solo es fiel al carácter de Ciri, sino que logra capturar la esencia del personaje de manera emocionante. “Ciara es una actriz talentosa que nos impresionó con su entusiasmo y habilidades. Creemos que realmente dio vida a Ciri en el tráiler y estamos emocionados por su trabajo en el juego”, afirmó.

Con esta confirmación, queda descartado el regreso de Jo Wyatt, quien previamente interpretó a la misma en The Witcher 3: Wild Hunt. El cambio de voz marca un nuevo capítulo en la evolución del personaje, cuyo papel en la narrativa sigue siendo un misterio. Y no está de más mencionar, que caras conocidas seguirán estando presentes pero tal vez con un rol menos importante dentro del desarrollo.

La decisión ha generado debate entre los fanáticos, algunos de los cuales consideran a Wyatt una pieza clave en la identidad de Ciri. Sin embargo, otros ven este cambio como una oportunidad para explorar nuevas dimensiones del personaje. CD Projekt Red apuesta por Berkeley para continuar construyendo la rica historia del universo de Geralt de Rivia y sus aliados. Y claro, la creación del juego en Unreal Engine ha dejado sorprendidos a todos por igual.

Por ahora, no hay fecha de salida para el juego.

Vía: The Gamer