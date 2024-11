Se presenta nuevo libro de The Witcher

Aunque no haya muchas noticias nuevas, la franquicia de The Witcher está más fuerte que nunca, puesto que estudios como CD Projekt Red ya están trabajando en nuevos videojuegos de la saga, así como las temporadas de Netflix y su serie live action no paran de salir. Por su parte, el creador del concepto también está en lo suyo, y así acaba de presentar un nuevo libro con conceptos interesantes a manera de precuela.

Andrzej Sapkowski, el autor polaco detrás de la exitosa saga, ha anunciado un nuevo libro que llevará a los fanáticos de regreso a los primeros años de Geralt de Rivia. Titulado Rozdroże Kruków (en inglés, Raven’s Crossing), esta obra se sitúa décadas antes de los eventos de los juegos y novelas previas, enfocándose en un joven Geralt que acaba de salir de Kaer Morhen, la fortaleza donde los brujos son entrenados. La trama se desarrolla en una etapa temprana de su vida, cuando el héroe aún es un adolescente, dando sus primeros pasos en el mundo de la brujería. El relato, que se publicará en Polonia el 1 de diciembre, se considera un regreso a las raíces de la saga. La historia aborda el inicio de The Path, el camino que define la vida de los brujos y que Geralt empieza a recorrer en su juventud. Este episodio en la vida del personaje es mencionado de manera tangencial en varias de las entregas anteriores, pero nunca se había explorado a fondo. Según los detalles de la sinopsis, el joven armado con sus primeras espadas rúnicas, se enfrenta a monstruos, salva a inocentes y trata de cumplir con el código que le enseñaron sus mentores. En este relato, Sapkowski profundiza en los contrastes entre la idealización juvenil y la cruda realidad que enfrenta Geralt al comenzar su travesía. La obra explora las dificultades que conlleva la vida de un brujo, donde el honor, la lucha y las decepciones van de la mano. A medida que se enfrenta a desafíos y toma decisiones, comienza a forjar su carácter y sus principios, que lo definirán en el futuro como uno de los personajes más complejos del género de fantasía. El libro promete ofrecer una nueva perspectiva sobre el universo de The Witcher, explorando aspectos no abordados anteriormente en las novelas y juegos. Aunque la versión en inglés aún no tiene fecha oficial, se espera que los fanáticos internacionales puedan disfrutarla a principios del próximo año. Con Rozdroże Kruków, Sapkowski continúa expandiendo la rica mitología de su obra, manteniendo la promesa de que, en su mundo, la historia nunca termina. Vía: IGN