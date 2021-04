Se filtra DLC para GTA V, pero no es algo relacionado a la historia del juego

Grand Theft Auto V debutó en 2013 para PS3 y Xbox 360, pero desde ese entonces, Rockstar no ha lanzado DLC para la historia, tal y como sucedió con GTA IV y sus dos expansiones. Ahora, una reciente filtración revela el contenido que llegará al título en un futuro y no, todavía no es una expansión para el modo de un solo jugador.

Vía Twitter, Tez2, notorio insider sobre juegos de Rockstar, reveló que Steam publicó una imagen de cabecera para un DLC de GTA V que se añadió desde el año pasado. Seguimos sin saber exactamente de qué se trata este contenido, pero un indicador en dicha imagen nos da una mejor idea sobre lo que podría ser.

Amidst the Steam purchase-disabled mess yesterday, a header pic popped up for one of the unknown DLCs added to GTAV last year.https://t.co/RP7RV1fIQ8 pic.twitter.com/4bOHmVhERM

