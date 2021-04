Aquí las nuevas imágenes de Wrath of the Druids, próxima expansión de AC Valhalla

La siguiente semana se tendría que estar lanzando Wrath of the Druids, la primera expansión de Assassin’s Creed Valhalla. Sin embargo, hace unos días, Ubisoft dijo que necesitaban más tiempo para pulir la experiencia, y como consecuencia, se estaría retrasando hasta el 13 de mayo. Por suerte, ya están disponibles nuevas imágenes y acá las puedes ver.

Este DLC se desarrolla en Irlanda, donde Eivor deberá forjar alianzas con reyes y jefes de guerra. Por lo que pudimos ver en las imágenes, Eivor también deberá luchar contra hombres lobo, cosa que definitivamente no veíamos venir. Se sabía que esta expansión abarcaría más el lado fantasioso de la saga, pero no pensamos que lo llevarían tan lejos.

Assassin’s Creed: Wrath of the the Druids se estrenará el próximo 13 de mayo. Podrás comprarlo de forma individual o adquirirlo como parte del Season Pass.

Fuente: Reddit