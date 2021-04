Wrath of the Druids, primera expansión de Assassin’s Creed Valhalla, se retrasa

A mediados del mes pasado, Ubisoft dio a conocer que Wrath of the Druids, la primera expansión de Assassin’s Creed Valhalla, finalmente se estaría lanzando el próximo 29 de abril. Sin embargo, el día de hoy anunciaron que deberán retrasar su estreno para ofrecer el nivel de calidad que los fans esperan de ellos.

To deliver a more refined experience, we’re sharing that:

⛰️Wrath of the Druids will now release on May 13

📝We’re working on an article to provide transparency and share insights on our dev process

Thanks for your patience. Keep an eye on our social channels for future news! pic.twitter.com/aQUPR8cWNV

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) April 14, 2021