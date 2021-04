Suena difícil de creer, pero Konami lanzará un nuevo juego el siguiente año

Justo cuando todos pensábamos que a Konami ya no le interesaban los videojuegos, la compañía nipona reveló que actualmente se encuentran trabajando en GetsuFumaDen: Undying Moon, un roguevania en 2D que llegará este año a Steam Early Access. Aquellos que prefieran esperar hasta su lanzamiento completo deberán hacerlo hasta 2022, cuando también estará disponible en Nintendo Switch.

GetsuFumaDen: Undying Moon destaca inmediatamente por su estilo visual, que asemeja el arte tradicional japonés. Los jugadores deberán recorrer varios niveles del inframundo y dominar todo tipo de armas y herramientas, que cuando se utilizan de forma conjunta, ofrecen un gameplay único para cada jugador.

Interesantemente, este no es el primer título ambientado en el mundo de GetsuFumaDen. El original GetsuFumaDen se lanzó en Japón en 1987 para el Famicom, pero no salió del país nipón, así que muy probablemente no hayas oído hablar de él. Evidentemente, esta nueva experiencia es mucho más diferente, pero comparte ciertas similitudes con el clásico como el side-scrolling en 2D y una cámara de exploración en primera persona.

GetsuFumaDen: Undying Moon llegará el próximo año a Steam y Nintendo Switch.

Via: GameInformer