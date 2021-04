Conoce Aztech Forgotten Gods, el primer juego next-gen hecho en México

Como seguro ya sabes, el día de hoy Nintendo presentó un nuevo Indie World Showcase, en el cual se nos mostraron todos los títulos de la escena independiente que llegarán próximamente al Switch. Uno de los que más llamó la atención es Aztech Forgotten Gods, juego que debutará este año para la nueva generación de consolas y que está siendo desarrollado aquí en México.

Aztech Forgotten Gods está siendo desarrollado por el estudio mexicano Lienzo, que anteriormente trabajó en juegos como Mulaka y Hunter’s Legacy. Acá le puedes echar un primer vistazo a su gameplay:

Aztech Forgotten Gods is the cyber-stone action-adventure following Achtli, a young woman who battles the colossal Forgotten Gods. pic.twitter.com/Npl9VRHgSb

— Lienzo (@LienzoMx) April 14, 2021