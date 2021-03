Ya hay fecha para la primera expansión de Assassin’s Creed Valhalla

Poco antes de su lanzamiento en noviembre del año pasado, Ubisoft reveló todo el contenido que estará llegando a Assassin’s Creed Valhalla como parte del Season Pass. Entre estos contenidos tenemos dos expansiones, y la primera de ellas, Wrath of the Druids, ya tiene fecha exacta de estreno.

Mediante una nueva publicación en el blog oficial de Ubisoft, el publisher francés confirmó que Wrath of the Druids estará disponible el próximo 29 de abril para todos los propietarios del Season Pass aunque claro, también se podrá comprar por separado. En esta expansión, Eivor deberá viajar a Irlanda para enfrentarse al culto druídico, Children of Danu.

Más allá de esta breve explicación, no se dieron a conocer otros detalles sobre la expansión. Evidentemente, tendremos oportunidad de visitar nuevas áreas así como la posibilidad de obtener nuevas armas y armaduras. Conforme se acerque su fecha de estreno, no cabe duda que Ubisoft nos compartirá más información.

Fuente: Ubisoft