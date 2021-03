Mod de TLOU II te permite jugar toda la historia con Joel

A pesar de que ya pasó casi un año desde que se lanzó The Last of Us Part II, todavía hay fans que están molestos contra Naughty Dog por hacernos creer que Joel sería jugable durante gran parte del título. Quienes ya lo completaron sabrán que ese no es el caso, pero gracias a este mod, ya no tienes de qué enojarte.

Vía YouTube, el usuario smasher248 ha compartido un vistazo a este mod que te permite jugar como Joel por toda la campaña de TLOU II, incluso después de que ESO haya pasado.

Sin embargo, este mod sigue conservando la voz de Ellie y por supuesto, sus animaciones.

Fuente: YouTube