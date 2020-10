Assassin’s Creed Valhalla recibirá dos enormes expansiones como parte del Season Pass

Como cualquier otro juego AAA de hoy en día, Assassin’s Creed Valhalla también tendrá un pase de temporada que te dará acceso a dos enormes expansiones el siguiente año. Adicionalmente, Ubisoft también confirmó que habrá mucho contenido gratuito y acá te decimos todo lo que llegará a esta aventura vikinga en un futuro.

La primera expansión se titula Wrath of the Druids y está programada para debutar durante la temporada de primavera del 2021. Su historia se desarrollará en Irlanda y Eivor tendrá la misión de cazar y acabar con un particular grupo de cultistas, con unos cuantos elementos sobrenaturales.

Después de esto, en verano de 2021, recibiremos la segunda expansión: The Siege of Paris, la cual aparentemente introducirá nuevos elementos de gameplay así como actividades y enormes batallas que no estarán disponibles en el juego base. Adicionalmente, tal y como se había anunciado antes, una misión llamada de The Legend of Beowulf estará disponible el siguiente mes.

Los jugadores también recibirán mucho contenido gratuito que se irá implementando palatinamente a Valhalla durante finales de este año y todo el siguiente.

Assassin’s Creed: Valhalla debutará el 10 de noviembre para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Google Stadia y PC.

Fuente: Ubisoft