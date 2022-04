Se da a conocer el título para los Indestructibles 4 y no lo creemos

La CinemaCon no deja de sorprender esta semana, con grandes anuncios como el nombre de la siguiente entrega de Misión Imposible, así como la primera proyección de Top Gun: Maverick. Sin embargo, Los Indestructibles y cuarta película también se hicieron presentes en la expo, por lo que desde ahora ya sabemos el nombre que tendrá esta esperada entrega.

Bueno, para ser más concretos, se confirmó el título que tendrá en Estados Unidos, siendo un juego de palabras con The Expendables (título original), que en esta ocasión agregan un 4 en lugar de la letra A. Como resultado tenemos The Expend4bles, un nombre bastante simple, pero que refleja la acción que nos van a dar estos veteranos de la era ochentera.

The action franchise #Expendables return to the big screen with new blood! EXPEND4BLES coming soon pic.twitter.com/bSiJDhFi4q

— AMC Theatres (@AMCTheatres) April 28, 2022