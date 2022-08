2022 ha sido un gran año para las Tortugas Ninja. No solo hace un par de meses llegó Shredder’s Revenge, y a finales de agosto estará disponible The Cowabunga Collection, sino que recientemente se dio a conocer la fecha de lanzamiento de la siguiente gran película de TMNT.

Después de dos películas a cargo de Michael Bay, los caparazones de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello estarán en las manos de Seth Rogen. De esta forma, se reveló que Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem llegará a las salas de cine el próximo 4 de agosto de 2022. Así es, dentro de un año.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem is in theaters one year from today!!!!! pic.twitter.com/bm1jVyawa6

— Seth Rogen (@Sethrogen) August 4, 2022