Después de varios rumores, se ha confirmado que la serie de Obi-Wan sí se estrenará en Disney+ el próximo mes de mayo. Esta información fue revelada por la cuenta oficial de Star Wars.

Si bien el estreno no será el 4 de mayo, Día de Star Wars, los fanáticos de esta galaxia muy, muy lejana, podrán disfrutar del regreso de Ewan MacGregor como Obi-Wan el próximo 25 de mayo de 2022. Por el momento no se ha liberado un tráiler, pero sí se compartió el póster oficial de esta serie.

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XCV1xQZhDR — Star Wars (@starwars) February 9, 2022

La serie de Obi-Wan se desarrolla entre los eventos de Revenge of the Sith y A New Hope. Por el momento solo se habla de una temporada de seis episodios, en donde también veremos el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader. Considerando que Star Wars Rebels nos mostró un poco de lo que sucedió con Obi-Wan en este periodo, será interesante ver qué nos presentará la nueva producción.

La serie de Obi-Wan se estrenará el próximo 25 de mayo de 2022 en Disney+. En temas relacionados, Futurama tendrá una nueva temporada.

Vía: Star Wars