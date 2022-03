Después de un par de años complicados debido a la pandemia, The Pokémon Company ha revelado exactamente cuándo y en dónde se llevará a cabo la siguiente edición de la Pokémon World Championships 2022, algo que seguramente será del agrado de todos los fans del aspecto competitivo de estos juegos.

En esta ocasión, el máximo torneo de Pokémon se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto de 2022, en el centro de convenciones ExCeL London de la capital británica. Junto a esto, se mencionó que se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar la salud de todos los asistentes al evento de este año.

De igual forma, se ha revelado que todos los competidores podrán participar en torneos de Pokémon Sword y Pokémon Shield, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Pokkén Tournament DX, Pokémon UNITE y Pokémon GO. Esta será la primera vez en la que el MOBA del Switch forme parte de este torneo oficial, así que será interesante ver cómo se desarrolla la escena competitiva.

Aunque todo esto suena positivo, The Pokémon Company ha señalado que estas fechas están sujetas a cambios, por lo que no se descarta la posibilidad de mover este evento, o cancelarlo, todo depende de la situación en la que se encuentre el mundo.

Nota del Editor:

Es agradable ver que la Pokémon World Championships regresará este año. Este es uno de los eventos que nunca me pierdo, y será interesante ver cómo el aspecto competitivo ha evolucionado en el último año. Junto al VGC, no me perderé las competencias de UNITE.

Vía: Comunicado oficial