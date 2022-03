Así se vivió el Pokémon Go Tour 2022 en Monterrey

Pokémon Go es un fenómeno mundial, de eso no hay duda alguna. Desde el lanzamiento de este título móvil en 2016, la posibilidad de ver a Pikachu, Charmander, Onix y muchas más criaturas de bolsillo en nuestro mundo real por medio de una pantalla de celular gracias a la tecnología de realidad aumentada, ha cautivado al público de cualquier edad y de todos los rincones del mundo. La pokemania llegó a un grado que no se había visto desde el lanzamiento de Red & Blue en 1996, hace ya 26 años. Aunque durante la pandemia vimos un pequeño freno, poco a poco se ha restablecido el orden usual de esta experiencia. De esta forma, el Pokémon Go Tour de Monterrey fue algo que los fans de este título estaban esperando, ya que la comunidad global una vez más se pudo reunir en un solo lugar.

Durante el pasado fin de semana tuve la oportunidad de viajar a Monterrey, Nuevo León, para así formar parte de los eventos relacionados con el Pokémon Go Tour, un evento con dos sedes este año, uno en México y otro en Kaohsiung, Taiwán. A lo largo de ocho horas, miles de fanáticos de todo el mundo se reunieron en el Parque Fundidora para formar parte de una experiencia que muy pocas series son capaces de hacer realidad. Todo comenzó a las 10:00 AM, aunque los asistentes llegaron a esta locación desde horas antes. El objetivo en esta ocasión era completar una serie de misiones específicas que involucraban zonas en particular, así como la captura de varios pokémon de la primera generación.

En total había cinco zonas principales. La primera fue un laberinto en donde podías tomarte una foto conmemorativa del evento en compañía de Pikachu, Charmander, Bulbasaur y Squirtle. Un par de metros después, el área del Profesor Willow nos esperaba. Aquí se encontraba un espacio similar al de un descubrimiento arqueológico, con diversos tipos de tierras y banderas de pokémon fosilizados. Seguido nos topamos con el Equipo Valor, el cual, lamentablemente, solo presumía una inflable gigante de Moltres, aunque las estructuras metálicas y las fábricas del Parque Fundidora ayudaban un poco a salvar la falta de atención. Al caminar aún más, un lago adornado con glaciares, hielo, sonidos de aire y un Articuno señalaban la llegada a la región del Equipo Sabiduría. Por último, en un campo de girasoles se encontraba un solitario Zapdos, resguardando al Equipo Instinto.

Claramente se notó una falla al momento de darle atención a cada una de las zonas. Mientras que el recorrido principal comienza de gran forma, con el laberinto y la zona arqueológica, la zona del Equipo Valor deja mucho, pero mucho que desear, aunque como ya lo mencione, su ubicación dentro del parque salvó un poco la situación. Pese a que el dominio del Equipo Sabiduría no tenía una gran oportunidad para fotos, la atención al detalle presente aquí fue la mejor de todas, y el hecho de ver pedazos de hielo falso en el agua y un intento por transportar a los asistentes a una región fría, es algo que eleva sustancialmente la experiencia. Sin embargo, todo terminó de una forma bastante sencilla, con solo un campo de girasoles que no tienen que ver mucho con el Equipo Instinto.

Respecto a la creación del evento, esto fue lo que nos comentó Alan Mandujano, Gerente de desarrollo para mercados de negocios emergentes en Niantic:

“Hemos hecho eventos de impacto social en alianza con ONGs, pero han sido eventos como de restauración de parques y a escala más pequeña. Pero a esta magnitud es la primera vez que se organiza en México y de hecho en Latinoamérica con esas características. Es un evento que junta lo físico con lo digital, y los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar hábitats y completar desafíos de colección. Tuvimos la parte de los inflables de Articuno, Zapdos, Moltres, Eevee. Además, hubo hábitats que proveen Photo Opportunities, por ejemplo el Equipo Valor tuvo una cancha tipo estadio de batallas; el del equipo Mystic tiene unos icebergs y es una gran Photo Opportunity ahí en el Parque Fundidora. El parque tiene todas las características que podríamos pedir para un evento así, entonces todo ha salido a pedir de boca y la organización ha contado con todo el apoyo de la OBC de Monterrey, de la Secretaría de Turismo y hemos sido muy afortunados en tener tanto apoyo para realizar este evento”.

Junto a esto, también hubo un par de atracciones. Principalmente, una tienda oficial de Pokémon. Así es, por primera vez en México, o al menos una de las únicas veces que esto ha sido posible, miles de fanáticos tuvieron la oportunidad de comprar mercancía directa de un Pokémon Center. Aunque la selección disponible no era tan extensa, con solo un modelo de playera y cerca de 20 diferentes de peluches, los precios eran muy accesibles, al grado de que varias personas se llevaron bolsas repletas de estos objetos.

De igual forma, 7Eleven, una de las grandes compañías con acuerdos con Pokémon Go, estuvieron presentes obsequiando vasos conmemorativos para todos aquellos que fueran capaces de cumplir retos en cada una de las cinco áreas principales. Pese a que la experiencia fue perfecta para convivir, el verdadero objetivo era completar las misiones especiales que solo estuvieron disponibles el 27 de febrero. La mayoría de esto fueron bastante estándar, como recolectar cierta cantidad de pokémon, caminar una distancia específica, etc. Sin embargo, hubo dos casos en particular que hacían uso de la locación. Para cumplir la primera de estas, fue necesario tomar fotos de cierto tipo de Pokémon en las áreas de cada Equipo, las cuales estaban repletas con todo lo que necesitabas, y la segunda era vencer a cuatro NPC sumamente difíciles.

Este es uno de los puntos más fuertes de Pokémon Go. Mientras que, por un lado, tenemos el aspecto competitivo y retador que te exige completar decenas de misiones para obtener un Pokémon raro, como un Mewtwo shiny, también hay espacio para aquellos que solo desean capturar criaturas de bolsillo y no preocuparse por otra cosa. No es mentira cuando digo que todo tipo de personas estaban jugando. Madres, hijos, abuelos, amigos, cosplayers, profesionales, gente de México, Japón, Estados Unidos y otras partes del mundo se reunieron en un solo lugar. Aunque uno pudo llegar solo al evento, rápidamente era aceptado por grupos que trataban cumplir las misiones, que presumían un encuentro raro, o que buscan a un rival digno de todas sus habilidades.

Alan, quien comenzó su viaje por Pokémon al fundar Pokémex en 1999, y eventualmente tuvo un reconocimiento oficial por The Pokémon Company, al grado de que hoy en día trabaja en Niantic organizando eventos por todo el mundo, nos comentó que se esperaba un alto número de asistentes, pero al grado que se vio:

“La verdad sí teníamos una expectativa muy grande dado toda la historia que tiene [el juego y la comunidad]. Es un evento que desde hace dos años planeamos con una campaña llamada Niantic Live 2020, en donde las comunidades de Monterrey fueron de las más apasionadas al organizarse, en hacer hashtags e inclusive llamó la atención de la OCB que culminó en la creación del evento. Hemos visto la pasión de los jugadores en México y en Monterrey y no nos asombra eso, pero de todas formas nos sorprende ver la convocatoria que tuvo este evento, cómo la gente se está divirtiendo; es algo que siempre nos emociona mucho. Yo empecé haciendo torneos porque yo quería hacer eventos en México y yo veía las fotos de los eventos en Japón y Estados Unidos y ahora veo que son ellos quienes están viendo estas fotos y que les dan ganas de venir a estos eventos y conocer México para mí me llena de orgullo como mexicano y ser parte de esta comunidad”.

La pandemia hizo imposible la reunión de gente durante dos años, pero el Pokémon Go Tour dejó en claro que la pasión nunca se extinguió, incluso se volvió más fuerte. Con todo y las medidas de salud necesarias, este evento fue un éxito en toda la extensión de la palabra, y no sería sorpresa escuchar que en un par de años veamos otro Tour en nuestro país, o incluso un Pokémon Worlds Championships. Pese por el momento no hay planes concretos, se ha mencionado que hay una serie de planes muy interesantes a lo largo de este año, aunque estos tal vez no involucren a México:

“Hoy [27 de febrero] hicimos nuestro anuncio de los Pokémon de Alola de la nueva generación que saldrá a partir del martes. Es algo que los jugadores han estado muy interesados, así que estamos muy contentos de que en el marco de nuestro aniversario se haya llevado a cabo este anuncio. Pokemon Go es un juego que se maneja por temporadas, entonces la próxima temporada que empieza el martes va a traer muchísimo contenido y les pedimos que se mantengan atentos. Y sí, estamos buscando cómo interactuar con jugadores en más rotaciones. Por ejemplo, hay un Safari Zone que anunciamos en mayo, va a suceder en España, una ciudad que nunca ha tenido un evento. Entonces estamos trayendo más eventos a nuevas latitudes para que más jugadores puedan disfrutarlos”.

Pokémon Go es, y seguirá siendo, una de las mejores especiales sociales que hay disponibles. Eventos como el Pokémon Go Tour de Monterrey dejaron en claro que la comunidad está dispuesta a disfrutar de este juego en compañía de todos los interesados, crear un ambiente sano y seguro, en donde lo único que importa es que desees atraparlos a todos.