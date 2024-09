Se cancela la serie animada de Magic: The Gathering

La semana pasada se llevó a cabo la Geeked Week de Netflix, un evento en el que se dieron muchas novedades en torno a la series y películas del servicio de streaming, con revelaciones llamativas en torno a la quinta temporada de Stranger Things, varios animes nuevos y poco más. Sin embargo, no todo son buenas noticias, y también se mencionó que cierto programa animado se ha descartado en cuanto a estreno, uno que se relacionaba directamente a la franquicia de Magic: The Gathering.

La empresa ha cancelado la esperada serie basada en la franquicia de cartas, un proyecto que llevaba años en desarrollo y que contaba con la participación de los directores de Vengadores: Endgame. Había generado gran expectativa, especialmente entre los fans, quienes esperaban ver este universo trasladado a la pantalla al igual que otras producciones de la plataforma como Castlevania o Tekken.

El actor Brandon Routh, quien iba a prestar su voz a uno de los personajes principales, Gideon Jura, ha sido el encargado de confirmar la cancelación en una entrevista. Expresó su incertidumbre sobre el futuro de la serie, señalando que no se ha emitido ningún comunicado oficial, pero que aparentemente el proyecto no seguirá adelante. La noticia ha dejado a los fans decepcionados, especialmente considerando el potencial que tenía la adaptación para atraer a nuevos públicos al universo de Magic: The Gathering.

El desarrollo de la serie había sido afectado por diversos factores, incluyendo la pandemia de coronavirus, que paralizó múltiples producciones dentro de Netflix. Además, la crisis interna que atravesó la plataforma en 2021 y 2022 llevó a la reestructuración de su estrategia de animación, lo que resultó en la cancelación de varias series y películas en proceso. Aunque se esperaba que se estrenara en 2022, los retrasos constantes dejaron el proyecto en el limbo hasta su cancelación.

La serie animada prometía explorar el vasto universo de Magic: The Gathering y relanzar la franquicia en un formato audiovisual, algo que emocionaba tanto a los veteranos del juego como a quienes esperaban descubrirlo por primera vez. Sin embargo, con la cancelación, el futuro de la saga en el mundo de las series parece incierto, dejando a los seguidores del juego de cartas sin la esperada adaptación.

Vía: Collider