Se anuncia joyería especial de Pokémon

El eslogan de “Atrápalos a Todos” por el que conocemos a Pokémon hoy en día significa más que solo completar un juego. Gracias a la popularidad de esta serie, los coleccionables se han vuelto parte de su identidad. No solo las cartas valen mucho, sino que cada producto que tenga a la Pikachu en él, aumenta de precio sustancialmente. Ahora, recientemente se anunció una colaboración entre The Pokémon Company y Tiffany & Co, para crear joyería de Pokémon.

Por medio de un nuevo comunicado, se ha revelado una colección de joyería inspirada en Pokémon, la cual está conformada por nueve piezas, cada una con una criatura de bolsillo diferente, las cuales van desde los $1,290 dólares para el producto más barato, hasta los $29 mil dólares para el más caro.

Esta colección estará a la venta por solo 24 horas, entre el 29 de noviembre a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), y el 30 de noviembre a la misma hora, por medio del sitio oficial de Tiffany & Co. De esta forma, no solo tienes que tener el dinero necesario, sino que tienes que ser rápido, y competir contra todos aquellos que desean comprarlos a todos.

La colección de joyería viene de la mano del artista conocido como Daniel Arsham, quien previamente trabajó con Tiffany & Co, y nos presenta a Pikachu, Cubone, Charmander, Mew, Jigglypuff y Squirtle de la forma más cara posible en el mundo, o al menos una de las más caras.

De estas, el collar de Pikachu es el más caro. Esta pieza está hecha de oro amarillo de 18 quilates con detalles de diamantes y viene en dos tamaños. El más chico cuesta $9,900 dólares, mientras que el más grande cuesta $29 mil dólares. Cada pieza está empaquetada en una caja azul con la marca Tiffany x Arsham Studio x Pokémon, mientras que los de Pikachu se guardan en una Pokébola azul Tiffany.

Al respecto, Arsham mencionó:

Mi última colaboración con Tiffany & Co. es una combinación de cultura pop, joyería fina y arte. Pokémon ha tenido una inmensa presencia desde que era niño, y esta colección cápsula celebra la influencia que Pokémon ha tenido en mi trabajo y mi asociación de larga data con una marca histórica como Tiffany & Co. Ambas son inseparables de la huella cultural de El pasado, presente y futuro. Con mi último proyecto con Tiffany, hemos recontextualizado Pokémon, un guiño a mi proyecto A Ripple in Time de 2022 en Tokio, para orquestar una nueva narrativa. Con Pokémon y Tiffany, hay una sensación de permanencia cultural en cada uno”.

Ahora solo nos queda esperar y juntar casi $30 mil dólares en lo que resta del mes.

Nota del Editor:

$29 mil dólares es mucho dinero. Si bien estamos hablando de un producto de joyería de primer nivel, y de un Pikachu junto a esto, sigue siendo una gran inversión. Si la gente se aloca con cartas, no quiero ni imaginar cuánto costará en reventa esta pieza de joyería.

