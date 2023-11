Matt LeBlanc habla sobre la muerte de Matthey Perry

Lamentablemente, hace un par de semanas se dio a conocer que Matthew Perry, famoso por interpretar a Chandler en la serie de Friends, había fallecido a causa de un accidente doméstico. Si bien en su momento múltiples celebridades expresaron su tristeza, un par de miembros de Friends se habían mantenido en silencio, probablemente para procesar lo que había sucedido. Ahora, Matt LeBlanc, quien trabajó junto a Perry en el show al darle vida a Joey, ha decidido por fin hablar de este tema.

Por medio de su cuenta de Instagram, LeBlanc compartió un par de fotos de él y Perry en el set de Friends, donde también emitió el siguiente mensaje:

“Me despido con gran pesar. Los momentos que pasamos juntos se encuentran honestamente entre los momentos favoritos de mi vida. Fue un honor compartir escenario contigo y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando pienso en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre. Mucho amor. Y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes”.

El actor interpretó a Joey Tribbiani, el mejor amigo de Chandler Bing, a cargo de Perry, durante el querido programa que duró 10 años, y actualmente ofrece 236 episodios. Tanto LeBlanc como Perry recibieron nominaciones al Emmy durante su estancia en el programa.

Perry fue encontrado muerto en su casa de California el 28 de octubre. Comenzó su carrera en la pantalla como estrella infantil a fines de la década de 1970, antes de conseguir papeles en Studio 60 en Sunset Strip, The West Wing y Ally, pero no fue sino hasta Friends que alcanzó el estrellato. También apareció en varias películas, incluidas Fools Rush In, The Whole Nine Yards y 17 Again.

Lo más importante es que Perry quería ser recordado por su trabajo de defensa, que incluyó solicitar al Congreso de Estados Unidos una mejor financiación para los tribunales de drogas y abrir la Casa Perry, un centro de vida sobrio para hombres.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre la muerte de Matthey Perry aquí. De igual forma, así reaccionó el resto del elenco de Friends ante esta noticia.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima cuando un ser querido se va antes de tiempo. Si bien es cierto que algunos miembros de Friends se tardaron en proporcionar una respuesta ante este hecho, ellos tienen el derecho de llevar el luto de la forma que crean conveniente, y no exponerse al público en todo momento.

Vía: Matt LeBlanc