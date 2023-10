Elenco de Friends reacciona a la muerte de Matthew Perry

A raíz de la repentina muerte de Matthew Perry a los 54 años, las reacciones y homenajes de la querida comunidad del actor en Friends, incluyendo sus antiguos compañeros de reparto, han rendido homenaje a su vida y legado, tanto en la pantalla como fuera de ella.

Perry fue encontrado sin respuesta en el jacuzzi de su casa en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles después de que la policía respondiera a una llamada al 911 el sábado, informó el LAPD. Según la Oficina del Examinador Médico del Condado de Los Ángeles, se completó una autopsia el domingo y se están esperando los resultados toxicológicos.

Conocido principalmente por su icónica interpretación de Chandler Bing en la exitosa serie de comedia Friends, Perry ganó reconocimiento internacional y elogios de la crítica por algunos de los numerosos papeles que desempeñó a lo largo de su prolífica carrera en Hollywood.

Sus cinco compañeros de reparto de Friends — Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer — no se pronunciaron de inmediato, pero emitieron una declaración conjunta el lunes a la revista People.

“Estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia”, reza su declaración. “Hay mucho que decir, pero por ahora vamos a tomarnos un momento para lamentar y procesar esta pérdida incomprensible”. “Con el tiempo diremos más, cuando seamos capaces”, continúan. “Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”.

Perry reflexionó sobre los años en los que interpretó a Chandler y sobre el duradero vínculo del grupo en una emotiva conversación con el elenco incluida en el especial de reunión de Friends de HBO Max en 2021.

“La mejor manera en que puedo describirlo es que después de que terminaba el show, en una fiesta o cualquier tipo de reunión social, si uno de nosotros se encontraba con otro, eso era todo. Ese era el fin de la noche. Simplemente te sentabas con esa persona toda la noche y ya está”, dijo Perry. “Te disculpabas con las personas con las que estabas, pero tenían que entender que habías conocido a alguien especial para ti y que ibas a hablar con esa persona el resto de la noche”, continuó. “Y así funcionaba”.

Perry recibió una nominación al Emmy en 2002 por su destacada actuación principal en una serie de comedia por su papel como Chandler Bing, y nominaciones al Emmy y al Globo de Oro por su actuación en la miniserie de 2007 The Ron Clark Story.

Perry también protagonizó series de televisión y películas como Studio 60 on the Sunset Strip, Growing Pains, Ally McBeal, 17 Again, The Whole Nine Yards, The West Wing y un reinicio en 2015 de The Odd Couple.

Sus luchas contra el uso de sustancias fueron bien documentadas, y compartió más detalles sobre esas experiencias en una memoria publicada el año pasado titulada Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Tras su muerte, la familia de Perry emitió un comunicado a People en el que decían estar “destrozados por la trágica pérdida”.

“Matthew trajo tanta alegría al mundo, tanto como actor como amigo”, escribieron. “Todos ustedes significaban mucho para él y apreciamos el tremendo despliegue de amor”.

Vía: CBS News

Nota del editor: Yo sigo bien triste, no quiero caer en volver a ver la serie o comprar el libro, pero eventualmente lo voy a hacer. Ni siquiera puedo entrar a TikTok porque está plagado de contenido de Matthew Perry, ha de ser horrible ser un familiar o amigo suyo.