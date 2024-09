Se abren los castings para la serie de Harry Potter

Hace un año atrás se anunció de manera oficial que hay un reboot en planeación de Harry Potter, solamente que dicho proyecto ya no pasará por las salas de cine, sino que estará elaborado a manera de serie, todo con el fin de adaptar los libros de manera mucho más fiel. Y aunque se han dado pocos detalles al respecto, parece que todo va avanzando de forma gradual, al menos la parte de reemplazar a los actores originales ya dio los primeros pasos.

Recientemente se ha informado que HBO está buscando a los próximos protagonistas, y la oportunidad está abierta para que jóvenes actores británicos e irlandeses. Según ha confirmado Variety, la convocatoria es auténtica y forma parte del proceso de selección para los papeles de Harry, Hermione y Ron, los tres personajes principales. Los actores deben tener entre 9 y 11 años en abril de 2025, ya que la filmación está programada para los años 2025 y 2026 en el Reino Unido, con un estreno tentativo en 2026.

UK Open Casting Call for the upcoming HBO Original series adaptation of HARRY POTTER.

Filming for the series will begin in April 2025. pic.twitter.com/AVeEDwlBlr

— Wizarding World Direct (@WW_Direct) September 9, 2024