Desmienten rumores del posible retraso de GTA 6

A pesar de los recientes rumores que sugieren un retraso hasta 2026, empleados de Rockstar Games han asegurado que no ha habido discusiones internas sobre un cambio de fecha. Estos comentarios alivian las preocupaciones de los fanáticos, quienes temían que el juego se enfrentara a nuevos aplazamientos, especialmente después del éxito colosal de GTA 5, lanzado en 2013.

El origen de los rumores se dio a partir de un tuit de una fuente no verificada, que afirmaba que el lanzamiento de las versiones de consola se había retrasado hasta 2026, con una versión para PC llegando meses después. Sin embargo, el periodista Jason Schreier desmintió estas afirmaciones, citando a seis empleados de Rockstar que confirmaron que no había indicios de retraso. Aunque Schreier admite que en la industria de los videojuegos los cambios de última hora son posibles, no hay señales de que esto ocurra en el caso del próximo gran AAA.

El juego ha generado altas expectativas desde su anuncio y la publicación del primer tráiler en diciembre pasado. Promete ser un título ambicioso y de gran escala, lo que siempre plantea el riesgo de contratiempos. No obstante, los informes más recientes dan tranquilidad al sugerir que la ventana de lanzamiento de 2025 sigue intacta, al menos por ahora.

De acuerdo con el último informe financiero de Take-Two, empresa matriz de Rockstar Games, GTA 6 está previsto para lanzarse en otoño de 2025. Aunque es imposible descartar por completo un posible retraso, todo indica que el juego sigue en camino de cumplir con su esperado debut, manteniendo a los fans a la expectativa. Ya veremos si pronto Rockstar Games nos lanza un nuevo video para dar algo de tranquilidad.

Vía: Gamerant

Nota del autor: Es un hecho que ya es el juego más esperado de los últimos años. Y si al final lo retrasan, puede comprenderse en parte por los estándares de calidad que manejan los desarrolladores de la franquicia.