Las acciones de Ubisoft caen de forma agresiva

Aunque sigue siendo una de las compañías de videojuegos más grandes en el mundo, parece que a Ubisoft no le ha ido muy bien con sus últimos proyectos, eso lo vimos a inicios de año con Prince of Persia The Lost Crown y Skull & Bones, a esto le siguió Star Wars Outlaws aparecido hace un par de semanas. Con esto en mente, es evidente que las cosas afectarían a las acciones de la empresa, y al parecer habrá que hacer cambios para no ir hacia desastres financieros.

La empresa de Francia presente una caída del 7% en el precio de sus acciones, reflejando la preocupación de los accionistas sobre el rendimiento de la misma. Este declive ha sido impulsado por la presión de un “accionista minoritario importante” que está exigiendo que pase a ser una empresa privada. En caso de que no acceda, el inversor planea usar la ley de minorías francesa para reunir suficiente apoyo entre los accionistas e iniciar un proceso de venta, lo que incrementa la tensión dentro de la empresa. La situación es delicada. Después del lanzamiento de Star Wars: Outlaws y una caída notable en el número de jugadores de XDefiant, el precio de sus acciones ha tocado un mínimo de casi 10 años, situándose en 13,67 euros. Este valor representa una reducción del 51% en comparación con el año pasado, lo que subraya el impacto negativo de la incertidumbre en la dirección de la empresa y en la percepción de los inversores. Los problemas financieros no terminan ahí. El accionista disidente ha propuesto cambios drásticos en la estructura directiva de Ubisoft, incluyendo la contratación de un nuevo CEO que enfoque su gestión en optimizar costos y hacer de la compañía una organización más ágil y competitiva. Estos movimientos buscan restaurar la confianza perdida en la empresa, que a pesar de contar con títulos aclamados como Prince of Persia: The Lost Crown, ha sufrido repetidos fracasos en lanzamientos en los últimos años. A pesar de emplear a unos 20,000 desarrolladores y tener un valor de mercado de 1,890 millones de euros, la compañía enfrenta un futuro incierto. La demanda del inversor por un cambio de liderazgo, junto con la caída de las ventas y la percepción negativa entre los jugadores, genera dudas sobre cómo la compañía podrá recuperarse en una industria cada vez más competitiva. Vía: Insider Gaming Nota del autor: Es raro que esté pasando esto, ya que los últimos juegos de la empresa no han sido tan malos, en especial Star Wars y Avatar, pero parece que la gente le ha tenido desconfianza a Ubisoft y eso se refleja en estas noticias.