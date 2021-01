Scott Pilgrim vs. the World: The Game tendrá tres ediciones físicas

Como sabrán, el próximo 14 de enero llegará Scott Pilgrim vs. the World: The Game – Complete Edition a Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC. Desde la revelación de esta versión el año pasado, muchos fans le han insistido a Limited Run Games por una versión física del juego. Bueno, sus deseos se han hecho realidad, y no solo tendremos una edición física, sino tres.

Limited Run Games pondrá en pre-orden las diferentes ediciones físicas de Scott Pilgrim vs. the World: The Game – Complete Edition a partir del próximo 15 de enero de 2021. Esta son:

La edición física estándar: Esta solo incluye el juego para Switch o PS4 con una portada reversible y un par de entradas para un concierto de The Clash at Demonhead. Esta tiene un precio de $34.99 dólares.

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Classic Edition tiene un precio de $54.99 dólares, e incluye:

–Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition juego físico para Nintendo Switch o PS4

-Folleto de instrucciones a todo color

-Portada reversible

-Estuche de plástico de lujo con cubierta reversible

-Hoja de pegatinas con arte del juego.

-CD de banda sonora física con música de Anamanaguchi.

-Entrada para el concierto conmemorativo de The Clash at Demonhead

-Mapa del mundo

Por último, The Scott Pilgrim Vs. The World: The Game K.O. Edition cuesta $139.99 dólares, y nos ofrece:

–Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition

-Estuche de coleccionista de carretera de primera calidad, rígido, con luces de trabajo y sonido. Al abrir el estuche se encienden las luces y el sonido (música de Anamanaguchi), además de revelar una escena emergente de Sex Bob-omb.

-Folleto de instrucciones a todo color

-Portadas reversibles

-Entrada para el concierto conmemorativo de The Clash at Demonhead

-Estuche plegable Deluxe Classic Edition con tapa reversible.

-Tapa dura Scott Pilgrim vs. The World: el libro guía del juego

-Banda sonora original en CD y casete de Anamanaguchi

-Baquetas de madera de tamaño completo con arte del juego

-Tres púas de guitarra Sex Bob-omb (una de cada calibre ligero, medio y pesado)

-Pin de esmalte para pantalla de carga Scott Pilgrim

-Juego de cartas coleccionables premium 7 Evil-Exes de lámina de alto brillo

-Dos hojas de pegatinas con arte del juego.

Junto a estas versiones especiales, estarán a la venta una playera, una sudadera y un estuche para Nintendo Switch. Las pre-ventas de todos estos productos de Limited Run Games comenzarán a partir del próximo 15 de enero de 2021 a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México), lo cual puedes hacer aquí.

Via: Limited Run Games