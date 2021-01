Primer gameplay de Super Baby 2 para Dragon Ball FighterZ se mostrará este sábado

El mes pasado, Bandai Namco confirmó que Super Baby 2 se uniría a Dragon Ball FighterZ como uno de los personajes DLC que vienen incluidos dentro del FighterZ Pass 3. El tráiler de revelación nos mostró algunos movimientos de este villano, pero el día de mañana tendremos una presentación dedicada enteramente a él.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Bandai Namco compartió el siguiente mensaje:

Get the latest details on Super Baby 2 during the next #DBFZ Show, happening this Sunday!

Tag a friend and join us Jan. 10th @ 11am PST only on: https://t.co/eZIBB4RAzz pic.twitter.com/hvIfj8VGa1

