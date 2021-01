Creador de God of War cree que la secuela sí llegará a PS4

¿La secuela de God of War también llegará a PlayStation 4, o será una exclusiva de PS5? A estas alturas, este parece ser uno de los secretos mejor guardados de Sony Santa Monica, al punto de que ni siquiera el creador de la franquicia, David Jaffe, tiene información al respecto.

En una reciente transmisión en vivo, Jaffe declaró lo siguiente:

“Estoy seguro de que el siguiente God of War saldrá en PS4 y PS5. Por supuesto que lo hará. Jim Ryan incluso lo dijo él mismo.”

Anteriormente, Ryan dijo que no podía compartir información sobre ese tema, lo cual resulta ser una respuesta bastante interesante puesto que no lo está negando al cien por ciento, pero tampoco lo confirma. Jaffe aclara que él no tiene información directa de sus desarrolladores, y sus comentarios son simplemente especulativos.

Recordemos que Sony dijo que el PS4 todavía tenía muchos años de vida por delante, y con la llegada de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West a esta consola, es muy probable que la secuela de God of War también lo haga.

Via: DualShockers