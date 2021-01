Scott Pilgrim vs. The World: The Game iba a tener DLC de The Clash at Demonhead

Con Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition ya a la disposición del público, Bryan Lee O’Malley, creador de la serie, ha compartido un pequeño secreto sobre el desarrollo del juego. Al parecer, un tercer paquete de DLC estuvo en desarrollo hace más de una década.

Al ser cuestionado por un fan en Twitter sobre la aparición de personajes como Gideon en el tráiler de lanzamiento para Scott Pilgrim vs. The World: The Game en 2010, O’Malley reveló que originalmente había planes de integrar a Envy Adams, Todd Ingram, y Lynette Guycott, miembros de The Clash at Demonhead, al repertorio de peleadores jugables.

The answer to your question is no. There's nothing new in the rerelease. ORIGINALLY (in 2009) we had talked about doing a Montreal DLC with playable clash at demonhead (envy, Todd, lynette). ultimately canceled and never realized because of budget cuts https://t.co/glT9awy9Br — Bryan Lee O'Malley (@bryanleeomalley) January 14, 2021

¿Qué sucedió? Bueno, O’Malley comentó que Ubisoft Montreal eliminó estos planes debido a un recorte de presupuesto en aquel entonces. Aunque es agradable que la Complete Edition nos ofrezca los dos DLC que salieron para el juego, esta hubiera sido la oportunidad perfecta para revivir este contenido adicional y ofrecerlo como un extra único de esta versión.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. De igual forma, puedes checar nuestra reseña del juego aquí. Por otro lado, aquí esté nuestro gameplay de este título.

Vía: Bryan Lee O’Malley