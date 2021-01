Con el 2020 ya en el pasado, es momento de dar una mirada hacia atrás, y conocer cuáles fueron los juegos más exitosos del último año. Aunque uno podría llegar a pensar que Animal Crossing: New Horizons fue el título que más copias vendió en Estados Unidos, un nuevo reporte nos demuestra lo contrario.

De acuerdo con Mat Piscatella, analista del NPD Group, Call of Duty: Black Ops Cold War fue el juego más exitoso de 2020. En segunda lugar encontramos a Call of Duty: Modern Warfare, y el tercer puesto es ocupado por New Horizons. Por otro lado, Cyberpunk 2077, el cual llegó al mercado en diciembre del año pasado, ocupa el lugar número 19, y el segundo cuando hablamos solamente de diciembre.

Es importante mencionar que las ventas digitales de los juegos de Nintendo, así como de Cyberpunk 2077, no fueron tomadas en cuenta para esta lista, por lo que la verdadera posición de New Horizons pudo ser más alta. De igual forma, estos son solo los números de Estados Unidos, y no del mercado internacional.

Considerado la tendencia, es muy probable que los juegos de Call of Duty y New Horizons sigan ocupando los primeros lugares en ventas durante el inicio de 2021, aunque conforme avance el año, podríamos ver un cambio de popularidad en el mercado. En temas relacionados, el Nintendo Switch fue la consola más vendida de 2020.

Vía: Mat Piscatella