El Nintendo Switch fue la consola más exitosa de todo el 2020

2020 fue al año del Nintendo Switch. De acuerdo con un nuevo reporte de ventas, la consola híbrida fue la pieza de hardware más exitosa de Estados Unidos en diciembre del año pasado y del 2020 en general. De esta forma superando a las plataformas de previa y nueva generación.

De acuerdo Mat Piscatella, analista del NPD Group, las ventas anuales del Switch en 2020 se posicionan como las segundas más altas en la historia de Estados Unidos, solo por detrás del Wii en 2008. Esto fue lo que comentó el analista al respecto al resto de las consolas:

US NPD HW – PlayStation 5 finished 2020 as the #2 best-selling console in dollar sales, while PlayStation 4 ranked 2nd in units sold. PlayStation 5 set a new dollar sales record for PlayStation hardware through each platform's first December.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 15, 2021