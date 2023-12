Aunque puede ser difícil de creer, Saw X es una de las mejores películas del año. No solo es considerada una gran cinta por parte de los fans de la serie, sino que el público en general y la crítica también opina lo mismo. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que el onceavo largometraje en esta franquicia de horror ya está en producción, y llegará el próximo año.

Por medio de la cuenta oficial de la serie en Instagram, Lionsgate ha confirmado que Saw XI es una realidad, y llegará a los cines el próximo 27 de septiembre de 2024. Esto es algo que ya se esperaba. Saw X cuenta con una calificación de 80 por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, lo cual la convierte en la cinta con la mejor puntuación en la franquicia. Por su parte, esta entrega logró recaudar más de $103 millones de dólares con un presupuesto de solo $13 millones, lo cual la convierte en un éxito rotundo.

Aunque por el momento no tenemos idea de cuál será la historia de Saw XI, es probable que se opte por continuar con lo visto en la cinta de este año, y hacer otra precuela protagonizada por John Kramer, mejor conocido como Jigsaw, quien es interpretado por Tobin Bell. Recordemos que en el canon de la serie, Jigsaw está muerto, por lo que hacer otra precuela le daría la oportunidad de los responsables de la franquicia el poder explorar aún más a este personaje. Esto fue lo que comentó Kevin Greutert, responsable de Saw, respecto a este punto en una entrevista con The Hollywood Reporter:

“Creo que hay arrepentimiento. Sería mucho más fácil hacer estas películas si eso no hubiera sucedido, pero al mismo tiempo, las tres primeras fueron consideradas en gran medida las mejores de la serie Saw. Creo que había una especie de integridad al intentar realmente hacer una trilogía y nada más. Y matar decisivamente al personaje, esa integridad, como se percibía al menos en ese momento, fue bastante importante para hacer grandiosa la historia. Pero el hecho de que había que hacer más películas, lo hicimos lo mejor que pudimos y, en algunos casos, fue genial hacerlo a través de flashbacks y todo eso. Pero sí, definitivamente hay muchas ganas de no haberlo matado”.

Recordemos que Jigsaw murió al final de Saw 3, pero ha tenido algún tipo de participación en todas las películas de la serie por medio de recuerdos o, en el caso de Saw X, gracias a una precuela. Si bien la marioneta con traje puede ser considerado el monstruo icónico de la serie, es John Kramer quien organiza cada uno de estos eventos de tortura.

Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con la franquicia en un futuro. Te recordamos que Saw XI llegará a los cines el próximo 27 de septiembre de 2024. En temas relacionados, Saw X causó que una persona llamara al 911.

Soy un gran fan de la serie de Saw. Cada película es sumamente entretenida, aunque algo estúpida, pero eso es parte de la magia de la franquicia. Si bien John Kramer nunca fue un punto tan importante para mí, no puedo negar que su participación en Saw X fue interesante, por lo que no me molestaría ver más de este personaje en un futuro.

