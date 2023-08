Salen las primeras reseñas de la película de Gran Turismo

Estamos a muy poco tiempo de que finalmente llegue a los cines la película de Gran Turismo, por lo que gente de la prensa ya ha podido revisar esta cinta que tanto ha promocionado Sony a lo largo del año en directos y hasta el Summer Game Fest. Y ahora, algunos ya dieron sus veredictos, teniendo así opiniones divididas.

De momento, tiene una calificación de 59% de media en Rotten Tomatoes, por lo que no llega a denominarse como fresco, pero también ha ido en aumento, así que podría llegar hasta 60.

Aquí algunos comentarios:

Looper: Un vergonzoso punto bajo en un año ya infame por la cantidad de comerciales apenas disimulados que han terminado en nuestras pantallas.

The Messenger: Este anuncio de videojuego basado en una historia real sigue dando que pensar.

The wrap: “Gran Turismo” funciona mejor porque evita sus orígenes de videojuegos rápidamente antes de instalarse en una película estándar de autos de carrera.

Why Now: Sin la calidez y el humor de Harbour, la inocencia de Madekwe y la pura alegría de Bloom, Gran Turismo sería una película menor. Es una película decente, no debido a la dirección del barco de Blomkamp, ​​sino a pesar de ello.