Saints Row: The Third Remastered llegará a PS5 y Xbox Series X|S la próxima semana

Rockstar no será la única compañía que tiene la intención de relanzar por tercera ocasión un gigantesco sandbox. Así es, el día de hoy se reveló que THQ Nordic llevará Saints Row: The Third Remastered a PS5 y Xbox Series X|S. Lo mejor de todo, es que esta nueva versión del clásico de 2011 ya tiene una fecha de lanzamiento.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que Saints Row: The Third Remastered estará disponible en PS5 y Xbox Series X|S el próximo 25 de mayo. Todos aquellos que ya tengan este juego en PS4 y Xbox One, podrán actualizar de forma gratuita su copia a la nueva generación. De igual forma, se ha revelado que estas nuevas versiones estarán a la par de la configuración Ultra en una PC.

Además de los tiempos de carga reducidos, gracias al poder de las memorias SSD, Saints Row: The Third Remastered en PS5 y Xbox Series X|S nos permiten disfrutar del juego en 60fps y una resolución dinámica de 4K. Por otro lado, los jugadores de Xbox Series X pueden elegir entre el modo Rendimiento, el cual corre a 60fps y 1080p, o Belleza, que nos ofrece 30fps a 4K. Por último, el DualSense utilizará el color morado al jugar.

Por último, se ha confirmado que Saints Row: The Third Remastered llegará a GOG y Steam el próximo 22 de mayo, tres días antes de que los usuarios de PS5 y Xbox Series X|S tengan acceso a este título. En temas relacionados, aquí te decimos cuándo llegará GTA V a PS5 y Xbox Series X|S.

Vía: Saints Row