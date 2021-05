Así luce la intro del reboot de Los Rugrats en 3D

Tal y como se nos había anunciado anteriormente, Los Rugrats estarán de regreso con una nueva serie CGI en Paramount Plus y además de ya tener su fecha de estreno, el día de hoy se ha liberado cómo lucirá el intro del show.

Vía Twitter, Paola del Castillo de Extraordinerd compartió este video:

Como ya viste, la intro luce un tanto similar a la de la caricatura original, aunque claro, se le dio su propio toque que encaja mejor con estos nuevos visuales.

Adicionalmente, la cuenta oficial de Nickelodeon publicó un breve adelanto en video que puedes ver a continuación:

typical Angelica 🙃 watch our new #Rugrats short, Tommy’s Ball, and catch the new series May 27 on @paramountplus! pic.twitter.com/O67wVDN84s

— Nickelodeon (@Nickelodeon) May 15, 2021