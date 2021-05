El reboot 3D CGI de Rugrats estrena tráiler y confirma su fecha de estreno

Traer de regreso series clásicas de los 90s usualmente es una apuesta algo riesgosa. En algunas ocasiones estas propuestas resultan ser amadas por el público, como lo demostró Chilling Adventures of Sabrina de Netflix, pero el caso contrario también es una posibilidad. Una de las propuestas que no ha tenido una buena recepción, es una versión 3D CGI de Rugrats, la icónica caricatura de Nickelodeon, la cual ha estrenado un tráiler y confirmado su fecha de estreno en Paramount+.

El nuevo adelanto revela que este reboot de Rugrats se estrenará el próximo 27 de mayo con un episodio especial de una hora. El capítulo de estreno nos promete volver a ver a los personajes clásicos una vez más en sus versiones de bebés. Por el momento se desconoce cuántos episodios tendrá esta nueva versión.

Aunque parte del elenco original está de regreso, actualmente se desconoce si este también será el caso con el doblaje al español latino. Parece que en lugar de crear nuevas producciones, Paramount+ será el lugar indicado para ver de regreso algunas series clásicas, como King of the Hill. Dexter, Head of the Class, Party Down y Beavis and Butt-Head.

Recuerda, el reboot de Rugrats se estrenará en Paramount+ el próximo 27 de mayo.

Vía: Paramount+