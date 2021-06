Sackboy: A Big Adventure recibirá trajes inspirados en Ratchet & Clank: Rift Apart

Faltan solamente un par de días para el lanzamiento de Ratchet & Clank: Rift Apart, y para celebrarlo, Sackboy: A Big Adventure estará recibiendo nuevos trajes inspirados por los protagonistas de este juego. Similar a lo que ocurrió con Returnal, el más reciente platformer de Sumo Digital tendrá otro crossover con lo nuevo de Insomniac Games y lo más seguro es que puedas descargar estos atuendos sin costo alguno.

En redes sociales, la cuenta oficial de PlayStation compartió la noticia con el siguiente tweet:

Prepare for epic intergalactic adventures as Ratchet, Clank and Rivet costumes and emotes come to Sackboy: A Big Adventure

Download from PS Store on 11th June. pic.twitter.com/g7k7lxMWIn

— PlayStation (@PlayStation) June 9, 2021