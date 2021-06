Así celebró Phil Spencer, jefe de Xbox, el lanzamiento de Ratchet & Clank: Rift Part

El día de ayer por fin se publicaron las reseñas de Ratchet & Clank: Rift Part. En lo general, el juego fue bien recibido, logran comentarios positivos por parte de varios miembros de la industria, uno de estos siendo Phil Spencer, jefe de Xbox, quien celebró la llegada de la nueva exclusiva de PlayStation 5.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Spencer felicitó a todo el equipo de Insomniac Games y a Ted Price, fundador y CEO del estudio, por su trabajo. Esto fue lo que comentó:

Congrats to @igTedPrice and the teams at @insomniacgames on the great reaction to #RatchetAndClankRiftApart.

— Phil Spencer (@XboxP3) June 8, 2021